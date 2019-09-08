توقيف عنصري دعم للإرهاب بخنشلة و38 مهربا في الجنوب

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من توقيف عنصري دعم للارهاب في ولاية خنشلة.

وأضاف بيان من وزارة الدفاع، أن مفرزة أخرى دمرت 3 قنابل تقليدية الصنع بكل من سكيكدة، وتيزي وزو.

وأشار البيان، إلى أن الجيش تمكن من توقيف 38 شخصا وحجز 22 مولد كهربائي و23 مطرقة ضغط وجهاز كشف المعادن.

بالإضافة إلى، 450 غرام من الديناميت و6 صواعق نارية، و6 مضخات ماء ومتر واحد من الفتيل الصاعق.

ومن جهة أخرى،أوقف عناصر الدرك الوطني، بكل من قسنطينة وخنشلة، 4 أشخاص بحوزتهم 6 بنادق تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 17 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتيارت.