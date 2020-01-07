توقيف عنصري دعم للإرهاب في البليدة والمسيلة

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من البليدة والمسيلة.

وكشفت ودمرت مفرزة أخرى قنبلتين تقليديتي الصنع بمنطقة جبل أوزينة، بلدية فيض البطمة، ولاية الجلفة.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من جانت، عين قزام وتمنراست، 32 شخصا وضبطت أربع مركبات رباعية الدفع.

بالإضافة إلى 11 مولدا كهربائيا و9 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن، 32 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بكل من الشلف وسكيكدة وبني صاف، محاولات هجرة غير شرعية لـ57 شخصا.

فيما تم توقيف 22 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وجانت وإن أميناس.