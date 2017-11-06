توقيف عنصري دعم للإرهاب في بومرداس والبيض

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمسالأحد عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس والبيّض حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام وعين صالح،حجزت مركبة رباعية الدفع.

العملية مكنت من حجز 1.5طنا من المواد الغذائية و1.6 قنطار من مادة التبغ.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ10 قناطير من الأسمدة الكيماوية.

من جهة أخرى، أحبط حراس الشواطئ بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

في حين تم توقيف 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسيدي بلعباس وببشار.