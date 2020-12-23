توقيف عنصري دعم للإرهاب وتدمير قنبلة تقليدية بخنشلة وغليزان

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 ديسمبر.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش، قنبلة تقليدية الصنع بغليزان.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش 197 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وإيليزي وتندوف، خلال نفس الفترة.

وحجزت المفارز، 35 مركبة و333 مولدا كهربائيا و148 مطرقة ضغط و376 كيس من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى معدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وكذا 3,84 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

بينما تم توقيف 9 أشخاص وحجز 8 بنادق صيد ومسدس آلي خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من خنشلة وسطيف والمسيلة وباتنة وأم البواقي.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ23411 لتر بكل من تمنراست، وأدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف.