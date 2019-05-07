توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالشلف ووهران

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، عنصري دعم للجماعات الإرهابية، بكل من الشلف، ووهران.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، 3 تجار مخدرات، بعين تموشنت.

وحجزت مصالح الأمن على إثر هذه العملية، 25 كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل، محاولات هجرة غير شرعية لـ41 شخصا على متن قوارب تقليدية الصنع، بوهران وتلمسان.

فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 55 مهاجرا غير شرعيا، بعين صالح، وتيارت.

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