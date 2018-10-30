توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، عنصري دعم وإسناد للجماعات الإرهابية ببومرداس، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء.

كما تمكنت مفارز أخرى للجيش، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام من توقيف 30 منقبا عن الذهب.

وحجزت 11 جهاز كشف عن المعادن و 9 مولدات كهربائية و10 مطارق ضغط و3 حشوات متفجرة ومعدات تفجير، يضيف المصدر.

بالإضافة إلى 1950 لتر من الوقود و5 مركبات رباعية الدفع وجهازا إتصال عبر الأقمار الصناعية وأكياس من خليط خام الذهب والحجارة.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني16 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبسكرة.