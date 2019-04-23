توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بوهران وتاجر مخدرات بتبسة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بوهران، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، 21 منقبا عن الذهب، بتمنراست.

وحجزت على إثر هذه العملية، مركبتين، وثلاثة مولدات كهربائية، وثلاثة مطارق ضاغطة.

فيما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 22 مهربا بعين قزام، وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع و1322 وحدة من المواد الصيدلانية وأغراض مختلفة.

في سياق متصل، ضبط عناصر الدرك الوطني، تاجر مخدرات، بحوزته 5.3 كيلوغرام من الكيف المعالج، و400 قرص مهلوس، بتبسة.

بالإضافة إلى 520 خرطوشة، و38 كيلوغرام من المواد التي تدخل في إعداد الخراطيش.

من جهة أخرى، تم توقيف 11 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، بتمنراست وتلمسان.