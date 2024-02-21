توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية وتدمير مخبأين و5 قنابل تقليدية الصنع

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين عبر التراب الوطني.

كما تمكنت مفرزة أخرى من كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية و5 قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى خلال عملية بحث وتفتيش بتيسمسيلت.

وقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 14إلى 20 فيفري 2024. عدة عمليات أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.