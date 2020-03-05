توقيف عنصري دعم وإسناد للجماعات الإرهابية في بومرداس

أفاد مصدر موثوق لـ”النهار”، أن مصالح أمن دلس، ولاية بومرداس، أوقفت شخصين في عقدهما الثاني من نفس العائلة.

وتم تحويل الموقوفين على التحقيق لتورطهما في تهمة الإنخراط في مجموعة إرهابية مسلحة والعمل على دعمها وإسنادها بالمعلومات والمؤن.

العملية حسب مصدرنا، جاءت بناءً على معلومات وردت مصالح أمن إختصاص دلس شرق بومرداس، مفادها وجود نشاط لبعض العناصر على مستوى قرى تابعة لبلدية بن شود.

وعلى إثر ذلك تحركت ذات المصالح وترصدت للمشتبه فيهم طوال الأشهر الماضية، أين تم التوصل إلى متهمي الحال، حيث ضبط بحوزتهما هاتفين نقالين بهما مناشير وفيديوهات تحريضية، إلى جانب شرائح هاتفان نقالان لمختلف المتعاملين فيها رسائل نصية قصيرة مشبوهة.

وأثناء سماع المشتبه فيهما أمام جهات التحقيق، إعترفا بتورطهما مع عنصر إرهابي منذ فترة، وهو الآخر من نفس العائلة كان ينشط بضواحي دلس، لكنه إنتقل لمنطقة أغريب بولاية تيزي وزو قبل أشهر، وبينما هو يزاول نشاطه هناك ظلا يعملان على تزويده وزملائه بالمعلومات وحتى المؤن.