توقيف عنصر دعم للإرهاب بالبويرة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من توقيف عنصر دعم للإرهاب بولاية البويرة، حسب وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه بفضل الاستغلال الفعّال للمعلومات،أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبويرة.

وفي سياق آخر أوضحت الوزارة أنه تم توقيف مهربين اثنين ببرج باجي مختار وعين قزام.

حيث تم ضبط شاحنة ومركبة رباعية الدفع و800 لتر من الوقود و304 أقراص مهلوسة، كانت بحوزة المهربين.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك ببسكرة، مهربا بحوزته 8400 وحدة من مختلف المشروبات.

في حين تم توقيف 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتيبازة.