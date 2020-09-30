توقيف عنصر دعم للإرهاب بالحطاطبة في تيبازة

أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي عنصرا لدعم الجماعات الإرهابية بولاية تيبازة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الموقوف يدعى “ب. فيصل” والبحث جار على عنصر آخر، يدعى “ب. جمال” وهو مسبوق قضائيا.

واردف البيان أن كشف هويتي عنصري الدعم جاء بعد اعترافات أدلى بها الإرهابي بن ميلود بشير الذي سلم نفسه قبل أيام بورقلة.

واضاف أن عملية تفكيك شبكة الدعم مكنت من حجز رشاش كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء.

العملية قادت أيضا إلى ضبط 3 بنادق صيد ومسدس تقليدي الصنع وذخيرة وقنبلة مسيلة للدموع وجهازي راديو محمولين.