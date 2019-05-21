توقيف عنصر دعم للإرهاب بتلمسان و5 منقبين عن الذهب في الجنوب

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، عنصر دعم للجماعات الإرهابية في تلمسان.

وضبطت مفارز أخرى، بكل من تمنراست وعين قزام، سبعة منقبين عن الذهب وحجزت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف.

بالاضافة إلى، كمية من الذخيرة و4 أجهزة للكشف عن المعادن ودراجة نارية.

وضبط، حراس الحدود بالنعامة، خمسة قناطير و11 كيلوغرام من الكيف المعالج.

ليرتفع إجمالي الكميات المحجوزة في نفس المنطقة خلال اليومين السابقين إلى 21 قنطار و61 كيلوغرام.

وببسكرة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مهربين كانا على متن شاحنة مُحملة بـ27150 علبة سجائر.

في حين تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غرداية وتلمسان وتيارت