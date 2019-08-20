توقيف عنصر دعم للإرهاب وتدمير قنبلة يدوية بتمنراست والعاصمة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، عنصر دعم للجماعات الإرهابية، بتمنراست.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، تمكن عناصر الدرك الوطني من كشف وتدمير قنبلة يدوية، واسترجاع مسدس آلي ببلدية هراوة، بالعاصمة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 28 شخصا، خلال عمليات متفرقة، بكل من برج باجي مختار وعين قزام وتمنراست.

وضبطت ذات المصالح، مركبة رباعية الدفع و5 دراجات نارية و11 مولدا كهربائيا، و8 مطارق ضغط و3 أجهزة كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى 11 كيس من خليط خام الذهب والحجارة، و15 كبسولة كهربائية و10 أمتار من الفتيل الصاعق، و4أطنان من المواد الغذائية و30400 لتر من الوقود الموجه للتهريب.