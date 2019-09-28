توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالمسيلة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، بالمسيلة، عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

كما أوقفت مفارز الجيش وعناصر حرس الحدود، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار ، أربع أشخاص.

وقامت مفارز الجيش بحجز شاحنة، مركبة رباعية الدفع، 7 مولدات كهربائية، 4مطارق ضغط، 166 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب.

وحجزت مفارز الجيش وعناصر حرس الحدود أيضا 3 هواتف نقالة، جهاز إتصال عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى مواد ومعدات التفجير.

وتمكن حرس الحدود والدرك، بكل من النعامة وتلمسان، من توقيف ستة 6تجار مخدرات وحجز سيارتين، و276.8 كغ من الكيف المعالج.

كما تم حجز 288 قرصا مهلوسا بتبسة، في حين ضبط عناصر حرس السواحل 38,7 كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران.