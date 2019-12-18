توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء.

كما دمرت مفرزة أخرى للجيش، لغما مضادا للأفراد بتبسة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني، تاجري مخدرات، بكل من وهران وعين تموشنت.

وضبط بحوزة تاجري الممنوعات، 8 كيلوغرامات من الكيف المعالج و1000 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش ببرج باجي مختار، 8 أشخاص، وضبطت معدات للتنقيب عن الذهب.

فيما تم توقيف 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتمنراست، يضيف البيان.