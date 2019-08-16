توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيارت

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الخميس، بتيارت، عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، فقد أوقفت مفارز الجيش بعين قزام، خمسة منقبين عن الذهب.

وضبطت مواد ومعدات للتفجير، مركبتين رباعيتي الدفع، ثلاث دراجات نارية، 4 أجهزة الكشف عن المعادن، 3 مطارق ضغط ومولدين كهربائيين.

من جهة أخرى، ضبط حراس الحدود 15,460 كيلوغرام من الكيف المعالج ببرج باجي مختار.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني تاجر مخدرات بحوزته 1149 قرص مهلوس بأم البواقي.

وفي سياق متصل، أحبطت مفارز الجيش محاولات تهريب 4772 لتر من الوقود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

فيما تم توقيف 57 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان وغليزان.