توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن العملية تأتي في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 15 شخصا وحجزت 9 شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفع و1,2 طن من المواد الغذائية و71200 لتر من الوقود.

كما حجزت ذات المفرزة 21 مولدا كهربائيا و18 مطرقة ضغط وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن، وذلك خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وأضاف البيان، أن عناصر الدرك الوطني ضبطت 26 كيلوغراما من الكيف المعالج بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، فيما تم حجز أربع بنادق صيد بدون وثائق وكمية من الخراطيش بكل من الجلفة بالناحية العسكرية الأولى وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة.