توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة.

كما كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل سيدي علي بوناب، بتيزي وزو، مخبأين للإرهابين.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاربعاء، يحوي المخبأين، على 54 كيلوغرام من مادة الـ TNT، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدّر بـ 103 طلقة وأجهزة اتصال.

من جانب آخر، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بتبسة، 4 تجار مخدرات.

كما ضبطت ذات الجهات كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 122 كيلوغرام، بالإضافة إلى بندقية صيد، و3 مركبات، ومبلغ مالي يُقدر بـ 305 مليون سنتيم.

في سياق متصل، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان، ورڨلة وأم البواقي، 3 تجار مخدرات.

كما حجزت 30 الف و940 قرص مهلوس، ومركبتين سياحيتين.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني تاجر مخدرات، بحوزته 4,7 كيلوغرام من الكيف المعالج، بتلمسان.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، شخصين، وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع، و1,746 طن من المواد الغذائية و2000 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

في حين، تم توقيف 16 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين صالح.