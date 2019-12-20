توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بعين البيضاء في أم البواقي

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش، أمس الخميس بعين البيضاء، ولاية أم البواقي عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 ديسمبر 2019 بعين البيضاء، ولاية أم البواقي ، عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية بالنعامة، تاجري مخدرات وحجزت 87 كيلوغراما و500 غرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وجانت ، 82 شخصا وضبطت 3 مركبات رباعية الدفع و57 مولدا كهربائيا و37 مطرقة ضغط و13 هاتفا نقالا.

فيما تم إحباط محاولات تهريب 16894 لترا من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

وأوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي وغليزان، أربعة أشخاص وحجزت 19698 وحدة من مختلف المشروبات على متن شاحنة وكذا 497 قرص مهلوس على متن سيارة سياحية.

من جهة أخرى أوقف حرس السواحل بجيجل ، غطاسين بدون رخصة وحجزوا معدات غطس وصيد بحري، فيما تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وبشار.