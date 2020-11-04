توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بكل من أم البواقي وقالمة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بأم البواقي.

وحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء خلال نشرها للحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 28 أكتوبر إلى 03 نوفمبر 2020، فإن مفرزة الجيش الوطني تمكنت من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بأم البواقي.

وأضاف ذات البيان أن مفرزة أخرى تمكنت من كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بڨالمة، وذلك في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا.