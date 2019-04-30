توقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية وتدمير مخبأين لمعدات التفجير بالوادي وبومرداس

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالوادي، ودمرت مفرزة أخرى مخبأين للإرهابيين يحويان معدات تفجير وأغراض مختلفة ببومرداس .

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين مضخيتين بغرداية

وكمية من الذخيرة تقدر بـ 118 طلقة من مختلف العيارات

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وعين قزام أربعة منقبين عن الذهب،

وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع 5 دراجات نارية و10 أجهزة كشف عن المعادن ومولد كهربائي ومطرقة ضغط.

فيما تّم حجز 5000 علبة من التبغ والسجائر ببسكرة.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 3 أشخاص

وحجزت 848 قرص مهلوس بكل من سطيف وقالمة.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني، بخنشلة، شخصا بحوزته 310 كيلوغرام من مادة البارود و410 كيلوغرام من المواد الكيميائية التي تدخل في إعداد الخراطيش.

كما تّم توقيف 8 مهاجرين غير شرعيين /من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وإن أميناس.