توقيف عنصر دعم وتدمير 3 مخابئ للإرهابيين بباتنة والمدية

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الجمعة، عنصرا لدعم الجماعات الإرهابية بباتنة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش، 3 مخابئ للإرهابيين بالمدية بالناحية العسكرية الأولى.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش، 47 شخصا، بكل من جانت وتمنراست وبرج باجي مختار.

وحجزت المفارز، 4 مركبات و6 مطارق ضغط، و6 مولدات كهربائية وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية.

كما أحبطت مفارز أخرى للجيش، محاولات تهريب 8.894 لتر من الوقود، خلال عمليات متفرقة بكل من تبسة وسوق أهراس وأدرار.

كما تم توقيف شخص ببسكرة، كان على متن شاحنة محملة بـ4,92 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.