توقيف عون أمن ضمن شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات بأرقى أحياء العاصمة

عالجت محكمة الجنح صبيحة اليوم الثلاثاء ملف قضية أربعة شباب متواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. من بينهم عون امن على خلفية قيامهم بترويج وتخزين المخدرات من نوع الكيف المعالج داخل شقة بالمرادية بالعاصمة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تمت معالجتها في إطار الجهود العملياتية لمصالح الأمن الوطني في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات. في محاربة مختلف أشكال الجريمة خاصة الاتجار الغير المشروع بالمخدرات. حيث تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن العاصمة من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 04 أفراد. مع ضبط 12 كلغ من المخدرات من الكيف المعالج داخل شقة بالمرادية بالعاصمة.

حيث تم القاء القبض على المتهمين في حالة تلبس و بحوزتهم على 12 كلغ من القنب الهندي كانت مخبأة باحكام بقاعة الضيوف داخل شقة ملك لاحد المتهمين. كما تم العثور على مبلغ مالي بقيمة 113 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم. ويتعلق الأمر بكل من (د.وليد)،(خ،احمد.امين ) ،(م،عامر)،(خ. ياسين ).

وأثناء مثولهم أمام هيئة محكمة الجنح وجهت لهم جنحة حيازة و ترويج وتخزين المخدرات بطريقة غير شرعية. حيث انكر جميع المتهمين التهمة المنسوبة اليهم ، وصرحوا أنهم بتاريخ الوقائع اجتمعو بمنزل صديقهم من أجل استهلاك المخدرات وليس بغرض المتاجرة بها او تخزينها ملتمسين من هيئة المحكمة بإفادتهم بظروف التخفيف.

