توقيف عون أمن يروج للمخدرات بالمؤسسة المتخصصة في زرع الاعضاء والانسجة بالبليدة

تمكنت فرقة البحث والتدخل البياري بالبليدة من توقيف عون أمن داخلي بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في زرع الاعضاء والانسجة بالبليدة، حيث كان هذا الأخير يوم بترويج المخدرات بالمستشفى.

العملية ايضا مكنت من توقيف مجموعة من تجار المخدرات بوسط ولاية البليدة. وفي ذات السياق شنت مصالح أمن والآية البليدة وبالدعم من عناصر الدرك الوطني والجمارك الجزائرية حربا ضد المنحرفين وتجار المخدرات والاقراص المهلوسة بمختلف شوارع وأحياء البليدة .حيث أثمرت تلك المدهمات في توقيف عدد من المطلوبين وحجز أسلحة بيضاء و عصابة سرقة النحاس و توقيف زارعي الرعب في نفوس المواطنين.