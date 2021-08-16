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توقيف فار مشتبه في جريمة قتل من سطيف محاولا الهجرة الغير الشرعية بجيجل

بقلم ايمن عبد الرحيم
توقيف فار مشتبه في جريمة قتل من سطيف محاولا الهجرة الغير الشرعية بجيجل
الدرك الوطني
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تمكن عناصر الدرك الوطني بالمجموعة الاقليمية لجيجل من توقيف شخص فار ينحدر من ولاية سطيف كان مشتبه في تورطه في جريمة قتل وقعت منتصف شهر جويلية باحدى مدن ولاية سطيف.

 ليتم توقيفه من طرف عناصر الدرك الوطني التابعين للفرقة الاقليمية لبلدية خيري واد العجول عندما كان بصدد القيام بالهجرة غير شرعية ليتم تحويله الى المصالح الامنية والقضائية المختصة للتحقيق معه كمشتبه رئيسي في جريمة القتل التي وقعت بولاية سطيف.

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