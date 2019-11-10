توقيف فار من السجن إستعمل واد كنيس للنصب والإحتيال

يقيم بالعاصمة ويستدرج زبائنه نحو تيبازة

الأمن الحضري الثاني بتيبازة إسترجع هواتف أخر طراز

أوقف اليوم عناصر الشرطة بتيبازة مسجون فار من المؤسسة العقابية بوفاريك رفقة إثنين من شركائه قاموا بتأسيس شبكة للنصب والإحتيال بإستعمال مواقع التواصل الإجتماعي فايس بوك وموقع واد كنيس.

القضية التي عالجها عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري الثاني تيبازة، جاءت إثر شكاوي تقدم به عدد من المواطنين مفادها تعرضهم للنصب والإحتيال من طرف المدعو “م،م” الذي إستدرجهم نحو بلدية تيبازة.

وهذا من أجل إقتناء هواتفهم وهي في الغالب هواتف من نوع “أيفون” أو ” سامسونغ” أخر طراز قبل أن يتم الإحتيال عليهم بأخذ الهاتف عنوة والهرب إلى وجهة مجهولة.

التحقيقات في القضية توصلت إلى معلومات مهمة مفادها تردد المشتبه فيه الرئيسي إلى مدينة تيبازة لأحد مساكن مقربيه أين تم رسم خطة محكمة.

والتي إنتهت بتوقيفه رفقة شركائه حيث ضبط بحوزتهم على هواتف من نوع ” أيفون X “.

وإثر التحقيق مع المعني وتعريفه تبين أنه ينحدر من ولاية الجزائر العاصمة مسبوق في قضايا إجرامية كما أنه محل بحث نشرة قضائية بسب فراره من سجن بوفاريك.

أين كان يقضي عقوبة عن جريمة نصب قبل أن يتحصل على رخصة لمدة محددة للخروج والعودة إلى المؤسسة العقابية غير أنه إختفى عن الأنظار إلى غاية توقيفه بتيبازة.