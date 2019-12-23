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توقيف فتاة أرادت التخلص من طفلة حديثة الولادة بعين تموشنت

أخبار الجزائر
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توقيف فتاة أرادت التخلص من طفلة حديثة الولادة بعين تموشنت
بقلم كمال بوعزة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة العامرية بأمن عين تموشنت، من توقيف إمرأة كانت بصدد التخلص من طفلة حديثة الولادة.

وجاءت العملية بناءا على معلومات تلقتها ذات المصالح، مفادها وجود فتاة تريد التخلص من طفلة حديثة العهد بالولادة بمؤسسة إستشفائية للعامرية.

التنقل الفوري لذات المصالح إلى عين المكان مكن من توقيف الفتاة، وهي بصدد وضع الطفلة التي كانت داخل قفة خاصة بالتسوق.

وبعد التحقيق معها تبين أن الطفلة تعود إلى شقيقتها التي أنجبتها بطريقة غير شرعية، وذلك بمساعدة والدتها.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية، والذي أحال بدوره القضية على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي أمر بوضعهن تحت الرقابة القضائية.


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