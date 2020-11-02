توقيف فتاة تنشط في مجال تهريب الذخيرة الحيّة على الشريط الحدودي في الطارف

العملية أسفرت عن حجز 300 خرطوشة ومبلغ مالي معتبر

نجحت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، في توقيف فتاة في العقد الثالث من العمر، تنحدر من وسط المدينة، والتي تنشط في مجال المتاجرة وتهريب الذخيرة الحيّة من الصنف السادس، على مستوى الشريط الحدودي في “بوحجار”، وحجز 300 خرطوشة عيار 12 ومبلغ مالي معتبر، يعدّ من عائدات نشاطها غير الشرعي، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية في حقها بعد إخطار الجهات القضائية.

العملية جاءت إثر استغلال معلومات وردت إلى عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الطارف، كان مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة وتهريب الذخيرة الحيّة، على مستوى الشريط الحدودي لإقليم مدينة “بوحجار”، وبعد تكثيف التحريات والأبحاث، تمكن عناصر الشرطة لذات المصلحة من تحديد هوية أحد الناشطين ضمن هذه الشبكة، وهي فتاة تنحدر من إحدى المداشر الحدودية لبلدية “بوحجار”، أين تم التوصل إليها وكذا إلى الأساليب والطرق الإجرامية المتبعة من طرف هذه الفتاة في المتاجرة وتهريب الذخيرة، والتي أسفرت عن توقيفها على مستوى أحد المسالك الحدودية، مع حجز 300 خرطوشة عيار 12 ملم، كانت المعنية بصدد الإعداد للمتاجرة فيها، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وقد تم تكوين ملف قضائي للفتاة وتحرير محضر سماع في حقها، وذلك لغرض تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بعد الانتهاء من التحقيق، خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم المنسوبة إليها، والمتعلقة أساسا في الاستيراد وتصدير والمتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف السادس من دون رخصة وكذا التهريب.