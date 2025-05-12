توقيف فتاة قامت بمناورة خطيرة وهي بحالة سكر في الشراقة

تمكنت مصالح الأمن من توقيف فتاة شابة تبلغ من العمر 28 سنة تدعى”د.م”، بعد تجاوزها السرعة المسموح بها بطريق عمومي خلال قيادتها لسيارتها وقيامها بمناورة خطيرة بعد سحبها المكبح اليدوي خلال سيرها بسرعة فائقة.

الامر الذي جعل المركبة تسير بها بشكل دوراتي خطير مهددة حياة السائقين بالطريق.

هاته الاخيرة وبعد توقيفها واجراء تحليل خاص بالكحول تبين انها كانت في حالة سكر متقدمة، حيث تجاوزت نسبة الكحول بدمها 1.8.

الأمر الذي تم بموجبها تحويل المعنية على التحقيق الأمني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حولها اليوم الاثنين للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري. عن تهمة القيادة في حالة سكر وتجاوز السرعة المسموحة في السير بطريق عمومي.

المتهمة المدعوة “د.م” مثلت للمحاكمة، واعترفت بما نسب إليها، وعبرت عن ندمها عما اقترفته.

وطالب على لسان دفاعها بافادتها بأقصى ظروف التخفيف كون المعنية وحيدة والديها، واول مرة تقف أمام القضاء.

وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 18 شهر حبسا نافذة مع تعليق رخصة السياقة لمدة سنة.

قبل أن تقضي المحكمة بتوقيع عقوبة عام حبسا منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ مع تعليق رخصة السياقة لمدة سنة.