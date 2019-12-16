توقيف فتاتين في قضية سرقة مركبة بالعنف بأم البواقي

تمكنت الفرقة الجنائية بالتنسيق مع فرقة قمع الإجرام BRB بأم البواقي من توقيف فتاتين مشتبه فيهما في قضية سرقة مركبة بالعنف.

حسب بيان لذات المصالح، فقد قامت فتاتين تبلغان من العمر 28 و36 سنة تنحدران من مدينة عين فكرون باستدراج شخص.

وتم استدراجه على متن مركبته من نوع بارتنار والاعتداء عليه وسرقتها.

لتباشر على الفور عناصر الشرطة البحث والتحري، أين تم العثور على المركبة بمدينة عين البيضاء بعد يوم فقط من السرقة.

فيما تم توقيف المشتبه بهما من قبل مصالح الشرطة بإحدى الولايات المجاورة في قضية تكوين جمعية أشرار

بالإضافة إلى سرقة مركبة بالعنف و استعمال أسلحة بيضاء. ِ