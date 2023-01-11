توقيف قابض حافلة لترويجه “الكاشيات” بين الركاب بالعاصمة

أوقفت مصالح الشرطة بالعاصمة شخصين تترواح اعمارهما بين 29 و 33 سنة أحدهما يعمل قابض حافلة. المدعو ” م.س” الذي ضبط متلبسا بحيازة كمية من المؤثرات العقلية. كان بصدد ترويجها على الركاب الذين يتعاطون هذه الممنوعات.

ومكنت عملية ايقاف المشتبه فيه الاول ” م.س” بعد توقيف الحافلة اثر معلومات مؤكدة. وردت ذات المصالح من حجز 28 كبسولة من نوع ” بريقابيل ” كما تم في اطار التحقيق من توقيف شريكه المدعو ” ب.ع”.

من جهته المتهم الأول قابض الحافلة اعترف ولدى مثوله امام الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء. حيازته المؤثرات العقلية التي ضبطت عنده خلال عملية إيقافه مصرحا بأنه يستهلك المؤثرات العقلية. ناكرا ترويجه لها كما تراجع عن أقواله الأولية. أين اعترف خلال مجريات التحقيق بأنه الأقراص محل الحجز اشتراها من عند المتهم الموقوف الثاني ب.ع”.

كما أنكر هذا الأخير بدوره أمام هيئة المجلس ترويجه المخدرات أو عرضها على المتهم الأول الموقوف معه.

دفاع المتهمين وخلال مرافعتهما التمسا من هيئة المحكمة التصدي للحكم الابتدائي القاضي بادانة موكليهما ب3 سنوات حبسا نافذا. والحكم مع إعادة تكييف الوقائع من جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير إلى جنحة حيازة مواد صيدلانية بغرض الاستهلاك باعتبار أن الأقراص المضبوطة لا تصنف ضمن المؤثرات العقلية حسب اجتهادات المحكمة العليا والحكم عليهما بعقوبة مخففة وعليه التمست النيابة العامة تأييد الحكم في حق كل واحد من المتهمين.