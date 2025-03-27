توقيف قاتل الأستاذ الجامعي ببراقي وإيداعه الحبس

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش عن توقيف قاتل الأستاذ الجامعي القاطن ببلدية براقي وإيداعه الحبس المؤقت.

وحسب بيان لمحكمة الحراش، وعملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، فقد تلقت نيابة الجمهورية بتاريخ 25 مارس 2025 إخطارا من طرف مصالح الأمن. مفاده وقوع جريمة اعتداء بالضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض ببراقي. راح ضحيته المسمى (و.م) أستاذ جامعي. الذي تم نقله إلى المستشفى أين وافته المنية .

وأضاف البيان، أن نيابة الجمهورية أمرت بفتح تحقيق، أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه. ويتعلق الأمر بالمسمى (ف.ع) جار الضحية. وفي نفس الوقت مستأجر لمحل بمنزل الضحية.

و بعد توقيف المعنى، تم تقديمه يوم 27 مارس 2025 أمام نيابة الجمهورية ومتابعته بموجب طلب افتتاحي. لإجراء تحقيق عن جناية الاغتيال المقترن بسبق الإصرار والترصد.

كما تم بعد سماع المعني من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت .

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