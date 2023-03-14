توقيف قاتل الشرطي رغيس في سوق أهراس

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف في ظرف قياسي، المشتبه فيه في قضية قتل راح ضحيتها عون الشرطة “رغيس عبد الرحمن”. والمقيم بسدراتة (سوق أهراس). وهذا على إثر تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض، أمسية الإثنين 13 مارس 2023.

كما سيقدم المشتبه فيه “ع.ع.ا”، المسبوق قضائيا، أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

في حين، تقدم المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ بأخلص التعازي والمواساة إلى عائلة المرحوم. وإلى كافة أسرة الأمن الوطني، راجيا من المولى عز وجل، أن يتغمد روحه بواسع رحمته. وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.