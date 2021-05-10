توقيف قاتل امرأة عجوز وأحد شركائه في “القطار” بغليزان

الجاني ذبح الضحية ورمى جثتها داخل بئر ثم غادر مسرح الجريمة

القاتل ارتدى جلبابا يعود للضحية لتفادي التعرف على هويته وفضحه

علمت “النهار” من مصادرها الخاصة، أن مصالح الأمن الحضري لبلدية “القطار” بولاية غليزان، قد تمكنت من القبض على مقترف جريمة القتل التي راحت ضحيتها، أمسية الخميس الماضي، عجوز في عقدها السابع داخل بيتها، تم التنكيل بها ثم رمي جثتها داخل بئر، لطمس آثار الجريمة.

وحسب ذات المصادر، فإن الجاني البالغ من العمر 40 سنة ومسبوق قضائيا، اعترف باقترافه هذه الجريمة لمصالح الأمن، وصرح أنه يوم الحادثة تسلل وراء الضحية واقتحم عليها السكن قبل أن يقوم بتوجيه عدة طعنات لها على مستوى جميع أنحاء جسدها، ثم قام بذبحها من الوريد إلى الوريد، ورمي جثتها داخل بئر يتواجد وسط مسكنها.

وخوفا من رؤيته أو اكتشاف أمره، تنكر في جلباب للضحية وغادر مسرح الجريمة، واتجه لمحل تجاري قريب من مسكن العجوز، حيث قام بتغيير ملابسه التي تلطخت بالدماء ثم غادر في سيارة كان قد طلبها من شريكه صاحب المحل، والذي تم القبض عليه هو الآخر بتهمة التستر وعدم الإبلاغ.

وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الأمن عثروا على أداة الجريمة، حيث لا تزال التحقيقات متواصلة مع الموقوفين قبل تقديمهما للعدالة.

للتذكير، فإن الضحية “م.ب.ز” البالغة من العمر 61 سنة، أرملة تعيش بمفردها، عثرت عليها إحدى ربيباتها جثة هامدة في قعر بئر بعمق 22 مترا، أمسية الخميس الماضي، أين تدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لمازونة في حدود الساعة 15 و 48 دقيقة لانتشال جثتها من قعر بئر، وتحويلها لمصلحة حفظ الجثث لمستشفى “أحمد بن حتشي”.