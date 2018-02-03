توقيف قاتل جاره بطعنات خنجر في وهران 

تمكنت مصالح الدرك بوهران، اليوم السبت، من توقيف مقترف جريمة قتل المنطقة نهاية والتي أودت بحياة شاب في العشرينيات من العمر.

عقب تلقيه عدة طعنات بالسلاح الأبيض على يد المتهم الذي لاذ بالفرار نحو منطقة أرزيو. .

وجاءت تحريات الفرقة الإقليمية للدرك بالسانية جاءت في أعقاب إخطارية تلقتها يوم الخميس من طرف ادارة مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران.

عن تواجد شخص يبلغ من العمر 25 سنة متوفي داخل غرفة العمليات متأثرا بالإصابات البالغة التي تعرض لها جراء طعنات بسلاح أبيض.

على اثر شجار وقع مساء الخميس بين الضحية وجاره البالغ من العمر 30سنة.

أين وجه المتهم عدة طعنات لغريمه كانت كافية لإزهاق روحه ولاذ بالفرار.

وتم توقيف القاتل فجر الجمعة عند محطة الحافلات بمنطقة أرزيو، ليتم إحالته للتحقيق.