توقيف قاتل شاب عقب مشادات بينهما بشاطئ بوسفر في وهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة عين الترك، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، من ألقاء القبض على المتورط البالغ من العمر 36 سنة في جريمة القتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 30 سنة.

بعدما تم العثور عليه ملقى بين الصخور على مستوى إحدى شواطئ ببوسفر ببلدية عين الترك.

عملية تحديد هوية مرتكب الجريمة، التي تمت في ظرف وجيز تمت عقب تلقي ذات المصلحة لمكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 1548 من طرف مواطنين يبلغون عن وجود شخص ملقى بين الصخور على مستوى إحدى شواطئ بوسفر.

حيث وبعد إخطار وكيل الجمهورية، تنقلت عناصر الأمن إلى عين المكان رفقة عناصر من مصالح الشرطة التقنية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية وبحضور الطبيب الشرعي.

الذي أكد بعد معاينته للجثة أن الضحية، تعرض للضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، على مستوى الجسم والرأس، ليتم نقله بعدها إلى مصلحة الحفظ الجثث بمستشفى عين الترك.

فيما باشرت مصالح الشرطة سالفة الذكر، تحرياتها الميدانية قصد تحديد هوية المتورط إذ كشفت التحقيقات الأولية عن تحديد هوية المشتبه فيه.

بعد تعميق التحري والتحقيق باستعمال كافة الوسائل التقنية وبالتنسيق مع كافة المصالح المختصة قصد تضييق الخناق على المشتبه فيه أسفرت عن توقيفه في ظرف قياسي.

حيث صرح المتهم، خلال عملية استنطاقه أنه نشب بينه وبين الضحية نزاع حاد على مستوى شاطئ بوسفر تحول إلى مشادات أقدم خلالها على توجيه له ضربات أفضت إلى وفاته، ليتم تحرير ضده إجراء قضائي سيحال بموجبه على العدالة.