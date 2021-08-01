توقيف قرابة 24 ألف شخص عبر التراب الوطني خلال جوان الفارط

تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية خلال شهر جوان 2021، من معالجة 25855 قضية جزائية، عبر كامل التراب الوطني. أفضت إلى توقيف 23836 شخص مشتبه فيه.

وتم تسجيل 4343 قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات. 8509 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص. 10847 قضية تتعلق بالمساس بالممتلكات.

بالإضافة إلى 628 قضية تتعلق بالجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 1037 قضية تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية. 491 قضية تتعلق بالمساس بالآداب العامة.