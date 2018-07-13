توقيف كهلين اثنين كانا بصدد ترويج رطل من “الزطلة” بسيدي بلعباس

أوقفت قوّات الشرطة بسيدي بلعباس مشتبه فيهما اثنين في العقد الرابع من العمر ضبط بحوزتهما كمية من المخدرات .

فاق وزنها رطل من الكيف المعالج ،حيث تم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس وأمر بإداعهما الحبس المؤقت.

عن تهمة الحيازة على المخدرات لغرض المتاجرة فيها.

حيثيات القضية حسب ما أفادت به “مصادر “مطلعة، تعود إلى استغلال قوّات الشرطة لمعلومات تفيد بأن أحد الأشخاص يحوز على كمية من المخدرات.

وهو بصدد ترويجها بمدينة سيدي وبلعباس، لتباشر المصلحة بفتح تحقيق وعملية تفتيش لمسكن المشتبه فيه الأول.

تم ضبط كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 536 غرام ، كانت مخبأة بإحكام,قبل أن تتمكن الفرقة المحققة من تحديد هوية شريكه.

ويتعلق الأمر بكهل يبلغ من العمر 40 سنة هذا الأخير تم توقيفه وسط المدينة.