توقيف كهل بحوزته مصحف به آيات قرآنية معكوسة شرق العاصمة!

أودع الحبس بتهمة الاستهزاء بالقرآن الكريم

تمكنت مصالح الأمن من الناحية الشرقية للعاصمة من توقيف كهل في العقد الخامس من العمر، عقب العثور بحوزته على مصحف مدون عليه آيات قرآنية مكتوبة بصورة عكسية وقصاصات ورقية بها عبارات غريبة، كما تم ضبط بحوزته حبات بيض محرر عليها آيات قرآنية وكذا تمائم وطلاسم شعوذة، كما ضبط بحوزته على صندوق حديدي ومواد خاصة بتزوير النقود.

وقد تم تحويل الموقوف على مركز الشرطة بباب الزوار، أين تم سماعه على محاضر رسمية حول الأسباب التي تبرر حيازته للمحجوزات المشبوهة، ليتم تحويله من هناك على وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء.

وقد استجوب وكيل الجمهورية الكهل المشتبه في ممارسته لطقوس الشعوذة شرق العاصمة، ووجه له تهمة الاستهزاء بالقرآن الكريم عن طريق كتابته بطريقة عكسية وحيازة مواد معدة لتزوير النقود وأدوات الشعوذة، وكذا الإعداد للنصب والاحتيال.

وقد أنكر المتم خلال استجوابه تدوينه لآيات قرآنية بصورة عكسية واستهزائه بالقرآن الكريم، مؤكدا أن لا يمكن أن يستهزأ بكلام الله وهو يحفظ القرآن الكريم، نافيا أن يكون يمارس طقوس الشعوذة، وما جاء في تصريحات زوجته التي قدمت شهادات ضده.

وقد أمر وكيل الجمهورية بتحويل المتهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري، ليتم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.