توقيف كهل نصب على مواطن وسلبه مليار سنتيم بعد ايهامه باستيراد سيارتين من الخارج

عالجت محكمة الجنح بشراقة ملف قضية كهل في العقد الخامس من العمر، قام بالنصب على المواطنين ويوهمهم بإستيراد لهم سيارات من الخارج برخص إتصال المجاهدين.

المتهم “ب.ف” المتواجد رهن الحبس المؤقت بسجن قليعة مثل صبيحة اليوم أمام هيئة محكمة الجنح بشراقة وجهت له جنحة النصب. بعد شكوى رفعها ضده أحد الضحايا المدعو “ف،ح” تفيد أن المتهم نصب عليه واوهمه بإستيراد له سيارتين برخصة المجاهدين من نوع “كونغو” بقيمة مليار و 70 مليون سنتيم.

كما أكد الضحية، أنه سدد للمتهم المبلغ الكامل من بينها حق العبور و حق الجمركة ، وبعد منحه الأموال حاول الضحية الإتصال بالمتهم الذي تهرب منه كونه متواجد بتيميمون وبعدها فر و لم يظهر له أي أثر. فيما صرح المتهم أنه كان يدين لضحية دين بقيمة تتجاوز 200 مليون سنتيم ، وليس له اي صلة بالنصب ، فيما اكد الضحية انه لديه شهود يثبتون واقعة تسلم المتهم لتلك الأموال.

هذا وقد قررت قاضي الجلسة تأجيل جلسة المحاكمة إلى تاريخ 30 أفريل الجاري من أجل حضور الشهود لإضافة حقائق أخرى في القضية.