توقيف كهل “هرّب” الذهب من السعودية عبر مطار هواري بومدين

أوقفت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، كهل لمحاولته إدخال كمية من المجوهرات الذهبية إلى التراب الوطني، جلبها من المملكة العربية السعودية.

وجرى توقيف المتهم ” و.عبد الرحمان” بعد اخضاع امتعته للتفتيش، أين تبين بأنه يحوز على كمية من المصوغ من المعدن الأصغر ” الذهب” تم وضعها غي حقيبته اليدوية بين الأمتعة، والتي قدر وزنها بـ857 غ، بالاضافة الى حجز مبلغ مالي يقدر بـ180 دج.

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة أمام هيئة المحكمة بمحكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة اليوم الخميس، وفقا لاجراءات المثول الفوري، لمتابعته بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، أعترف منذ الوهلة الأولى بالتهمة المنسوبة اليه، مصرحا بأنه مقيم برفقة عائلته بالمملكة العربية السعودية منذ 2017، وخلال دخوله إلى أرض الوطن جلب معه كمية من المضوغ الذهبي، لأجل ايصاله لعائلة مقيمة بتمنراست مسقط رأسه، وهي مهمة كلفته بها عائلة مقيمة بالسعودية، ناكرا بأنه حاول تمرير المجوهرات الذهبية لاغراض أخرى، ملتمسا من المحكمة العفو عنه كونه يجهل القوانين.

وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة ضعف قيمة المخالفة.