توقيف لاعب الساورة فتوحي لـ 4 لقاءات

قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، توقيف لاعب شبيبة الساورة، نور الاسلام فتوحي، لـ 4 مباريات بسبب ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺬﻳﺌﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ.

وكانت اللجنة الانضباطية. قد قررت سابقا توقيف اللاعب فتوحي مؤقتا. إلى حين الاستماع إلى أقواله، بسبب احتفاليته بهدفه في مرمى شبيبة القبائل الأربعاء الماضي. ضمن فعاليات الجولة الـ 9 من البطولة المحترفة.

وأفادت الرابطة اليوم الاثتين، أن إدارة ﻓﺮﻳﻖ ﺷﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ، وجهت ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻠﺘﻤﺴﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﻟﻴﻮﻡ أمس الأحد. عوض يوم غد الثلاثاء. مثلما كان مبرمجا، وذلك ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ إلى الجزائر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ (تحسبا لملاقاة المولودية اليوم الاثنين)، وﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ.

كما أوضحت ذات الهيئة الكروية. أنه وﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻞ فريق الساورة. وبعد ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 3/5 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ.

ﺛﺒﺖ للجنة الانضباط، ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻓﺘﻮﺣﻲ ﻧﻮﺭ ﺍﻻﺳﻼﻡ. ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺬﻳﺌﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﻮﻩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 74 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ.

ليتقرر توقيف لاعب الساورة لـ 6 ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﻴﻦ اثنين. ﻣﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 5 ملايين سنتيم. تسري ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ الـ 30 أكتوبر 2025.