توقيف لاعب السيتي بسبب تورطه في قضية إغتصاب وتحرش!

أعلن نادي مانشستر سيتي اليوم الخميس عن توقيف ظهير الفريق الأيسر بنجامين ميندي عن التدريب بعد إتهامه من قبل الشرطة الإنجليزية اليوم الخميس بتهمة قانونية.

ولجأ فريق السيتي لتوقيف ميندي عن التدريبات إلى غاية إنتهاء التحقيق الحالية مع الشرطة الإنجليزية،

وأصدرت شرطة “تشيشير” البريطانية، بيانًا للتعليق على التحقيقات الجارية حاليًا مع ظهير مانشستر سيتي بنجامين ميندي، والتي أدت إلى إيقافه عن التدريبات من النادي الإنجليزي.

وأفادت الشرطة أن ميندي وجهت إليه 4 تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، ضد ثلاثة أشخاص قد قدموا شكوى ضد الفرنسي تزيد أعمارهم عن 16 عامًا بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021.