توقيف لاعب بفريق “النهد” متلبسا بحيازة “الصاروخ” في المطار

ألقت مصالح الشرطة بمطار هواري بومدين القبض على مسافر وهو بصدد السفر إلى دولة تركيا. متلبسا بحيازة مؤثرات عقلية، بعدما عثر عليها بين أمتعته في حقيبته اليدوية.

وخلال مثول المتهم للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري إتضح أن المتهم هو لاعب بفريق نصر حسين داي. حيث صرح لرئيس الجلسة بأنه وبصفته لاعب في فريق “النهد” تعرض إلى إصابة بليغة في رجله اليمنى. فخضع للعلاج وخلالها أصبح يتناول الأقراص التي ضبطت بحوزته والمتمثلة في 19 مؤثر عقلي من نوع ” بريغابالين”.

ونفى المتهم حيازته المؤثرات العقلية بغرض ترويجها أو لأي غرض اجرامي. مؤكدا أنه يحملها معه بغرض العلاج ، باعتبارها مسكن للألم الرجل التي تراوده من حين إلى آخر.

في هذا الصدد نوه القاضي أن تلك الأقراص المحجوزة والتي ضبطت بحوزته يوم سفريته تسمى بالوسط الإجرامي “صاروخ”. وهي محل ترويج واستهلاك واسع من طرف أشخاص بالوسط الإجرامي.

وأمام التصريحات التي أدلى بها المتهم وتمسكه بالانكار في الجلسة. إلتمس له عام حبسا و100 ألف دج، ليحيل القاضي القضية للمداولة للنطق بالحكم.

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