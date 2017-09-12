توقيف لصي المنازل في تلمسان

تمكن، مؤخرا، عناصر الأمن الحضري الرابع لـ تلمسان، من توقيف مجرمين اثنين مختصين في السرقة داخل المنازل.

حسب ما علم، اليوم الثلاثاء، لدى خلية الاتصال لهذا الجهاز الأمني، تمت العملية إثر دورية لذات العناصر بأحد شوارع بلدية تلمسان.

ولفت الانتباه، شخص (22 سنة) ملقى على الأرض ملثم محاط بأشخاص سقط من سطح الطابق الثالث لأحد المساكن.

وفور تقرب الشرطة منه، أخطر صاحب المنزل عناصر الأمن بأنّ الشخص سقط من سطح منزله بعد قيامه بالسرقة محاولا الفرار.

وقد تم القبض على السارق، ثم البحث عن شخص ثاني له علاقة بعملية السرقة، حيث تم تحديد هويته وتوقيفه.

وتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، بموجب إجراء قضائي.

ويتم إحالة الملف على قاضي التحقيق، أين صدر في حقهما أمر إيداع الحبس.

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تلمسان

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