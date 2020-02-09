توقيف لص العيادات الطبية بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن مدينة معسكر، من توقيف شخص بعد تورطه في 6 جرائم سرقة بالنشل من داخل محلات تجارية وعيادات طبية.

واستهدف اللص والذي يبلغ من العمر 38 سنة، خلال عمليات السرقة، هواتف نقالة للضحايا.

وتم توقيف المشتبه فيه، إثر 6 شكاوى متفرقة ضد مجهول تلقتها فرقة الشرطة القضائية من طرف الضحايا حول تعرضهم لجريمة السرقة استهدفت لهم هواتفهم النقالة.

فتح بموجبها عناصر الفرقة تحقيقا لكشف ملابسات هذه القضايا، حيث تمكنوا بعد استغلال كاميرات المراقبة الخاصة بإحدى العيادات الطبية من تحديد هوية المشتبه فيه ووضع تشكيل أمني أفضى إلى توقيفه.

كما تمكن عناصر الفرقة باستغلال الطرق العلمية والتقنية من استرجاع ثلاثة هواتف مسروقة.

فيما اعترف المشتبه فيه خلال التحقيق بالفعل المنسوب إليه، لتستكمل ضده إجراءات التحقيق في القضايا المطروحة وقدم أمام العدالة لمحاكمته.