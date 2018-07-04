توقيف لص “غبي” استولى على حبوب مهلوسة لكنه نام داخل صيدلية!

الحادثة الطريفة شهدتها مدينة العطاف في عين الدفلى

أوقفت مصالح الأمن بدائرة العطاف في ولاية عين الدفلى، في حدود الساعة الثامنة صباحا من نهار أمس الثلاثاء، شابا في العشرينات من عمره متلبسا بسرقة كمية من المؤثرات العقلية من داخل صيدلية تقع أمام كنيسة العطاف، قرب مقر مصالح الأمن بالبلدية.

وقالت مصادر مطلعة لـ”النهار” بأن الشاب الدي ينحدر من حي “علي بن هانيا” المعروف بــ “الكومينال” الواقع ببلدية العطاف، له سوابق قضائية، وقد قام للمرة الثالثة بالسطو ليلا على نفس الصيدلية، مستهدفا أنواع المؤثرات العقلية من دون أن يُكشف أمره.

ولكن خلال المرة الأخيرة، فإن الجاني بعد تسلله ليلا إلى داخل الصيدلية وعثوره على ما يريد من مختلف أنواع المهدئات والمؤثرات العقلية، أغراه الوضع فجمع منها ما استطاع ووضعها بداخل كيس أعده لتهريب مسروقاته.

كما تناول كمية منها، الأمر الذي أثر فيه ودفعه للنوم داخل الصيدلية المكيفة، حيث عثر عليه عمال هذه الأخيرة عند فتحهم للمحل صباحا، وهو يغط في نوم عميق، فقاموا بإبلاغ الشرطة التي قبضت عليه، وهو مازال نائما وبجانبه الكيس الذي ملأه بكمية المهلوسات التي سرقها.