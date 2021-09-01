توقيف لص متلبسا بالسطو  على مسجد “السيدة فاطمة الزهراء” في تيارت!

سكان المنازل المجاورة لبيت الله قاموا بمحاصرته ثم سلّموه للشرطة

تمكن، ليلة أول أمس، عدد من سكان حي “لاكادات” في مدينة تيارت، من توقيف شخص أربعيني قام بعملية سطو على مسجد “السيدة فاطمة الزهراء”.

وعُلم من مصادر مطلعة، بأن المتهم دخل إلى المسجد في صلاة العشاء، وتمكن من الاختباء في إحدى الزوايا بعد مغادرة المصلين للمسجد، ليشرع بعدها المتهم البالغ من العمر حوالي 45 سنة، في عملية بحث عن صندوق الزكاة لسرقة الأموال الموجودة داخله، غير أنه لم يتمكن من فتحه رغم محاولاته المتكررة، بعدما عثر المصلون لاحقا على آثار محاولة تحطيم الصندوق، وبقي على ذلك حتى الساعة الثانية صباحا وهو يفتش عن أي شيء يمكن سرقته، ولم يجد سوى بعض مستلزمات البناء والحدادة البسيطة التي يستيعن بها عمال المسجد لصيانته من حين لآخر، وبعد خروجه من المسجد، تفطن له الشباب القاطنون بالقرب من مسجد “فاطمة الزهراء”، الذين اعتادوا على الجلوس والسهر في الحي، وقاموا بمحاصرته وتوقيفه، وتبين أنه كان في حالة سكر، قبل أن يقوموا بتكبيله بعدما أبدى مقاومة شديدة للإفلات والهروب منهم، وتم تسليمه إلى عناصر الشرطة واسترجعوا الآلات البسيطة المسروقة وإعادتها إلى المسجد، ومن المنتظر أن يتم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت للنظر في قضيته.