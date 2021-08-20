توقيف لص متلبسا بسرقة مكثّفات الأكسجين في مستشفى مغنية بتلمسان

ادعى بأنه يزور أحد أقاربه المرضى

تمكنت، نهاية الأسبوع المنقضي، مصالح الشرطة بأمن دائرة مغنية الحدودية غرب ولاية تلمسان، من إلقاء القبض على مجرم خطير كاد يتسبب في وفيات لولا تفطن بعض أقارب مرضى “كورونا” لسابقة تسلله الخطيرة إلى مصلحة “كوفيد ١٩”، أين ضبط في حالة تلبس بفصل مكثفات الأكسجين عن بعض المرضى الذين كانوا في غيبوبة، حيث كان يقوم بتجميعها في الطابق السفلي بغرض السطو عليها، وهذا لإعادة بيعها في مناطق أخرى باستغلال تزايد الطلب عليها في هذه الفترة، لكن مؤامرته الشريرة لم يكتب لها الفلاح، حيث سرعان ما تم إجهاضها، ليجد الجاني نفسه محاطا بأقارب المرضى ومصالح الأمن، التي اعتقلته وحوّلته إلى مقر الشرطة للتحقيق معه في ملابسات الحادثة، وتمت إعادة ربط المرضى بالمكثفات.

وكان الأخير قد تقدم من المصلحة المذكورة في وقت متأخر، معرفا نفسه بأنه قريب لأحد المرضى المتواجدين هناك قصد السماح له بالولوج.

من جهة أخرى، نجحت قوات الأمن بمغنية في توقيف عنصر من حركة “الماك” الانفصالية، حيث كان الأخير متخفيا على هيئة مريض في إحدى العيادات الخاصة، لكن فطنة رجال الأمن حالت دون نجاح مخططه في التخفي ريثما يجد الفرصة المناسبة للفرار إلى المغرب، ليخضع المشتبه فيه لتحقيقات معمقة حول دوافع تواجده في عين المكان إلى حين تقديمه أمام العدالة.