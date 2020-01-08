توقيف لص يعتدي على المنازل بالطارف

تمكنت عناصر أمن دائرة بوحجار من الإطاحة بأحد المجرمين الخطيرين مسبوق قضائيا يختص في سرقة المنازل باستخدام قناع لإخفاء ملامح وجهه خلال عملياته الاجرامية بالإضافة الى تورطه في اعتدائه على المواطنين.

ويعتبر اللص، في العقد الثاني من العمر، وينحدر من مدينة بوحجار كما سبق وان تورط في قضايا مماثلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوحجار شكوى من طرف احد المواطنين بخصوص تعرضه للسرقة من طرف مجهول كان يضع قناع على وجهه كما أن هذا الأخير قام بالاعتداء على صاحب المسكن وتهديده بسلاح أبيض.

واستهدفت العملية سرقة مجموعة من المصوغات من مختلف الأنواع وبعض التجهيزات المنزلية لتقوم على إثرها عناصر ذات الفرقة بفتح تحقيق في القضية.

وبعد المعاينة الميدانية لمسرح الجريمة واستنادا لتصريحات الضحية والأوصاف التي قدمها بخصوص المشتبه فيه تمكنت الفرقة من تحديد هوية المعني والذي تم توقيفه في ظرف وجيز.

وتم تفتيش المسكن الذي يقيم فيه أين ضبطت عناصر الشرطة على القناع الصوفي الذي يرتديه الجاني في عملياته الاجرامية والذي كان مخبأ بإحكام داخل المنزل.

وبعد الانتهاء من التحقيق مع الجاني، أنجز ملف قضائي في حقه عن قضية السرقة بالعنف والتهديد باستعمال سلاح أبيض محظور مع توافر ظرف التسلق والذي قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة اين صدر ضده أمر إيداع.